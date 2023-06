Deceduto dopo un intervento allo stomaco, disposta l'autopsia

La procura della Repubblica di Avezzano ha aperto un fascicolo d'inchiesta per la morte di Riccardo D'Aurelio, ex poliziotto della penitenziaria. Sul corpo del 64enne, di origine sulmonese, è stata disposta l'autopsia che sarà eseguita al San Salvatore dell'Aquila dal medico legale Antonio Tombolini. L'anatomopatologo delle Marche giungerà nel capoluogo per l'esame richiesto dalla procura marsicana volto a chiarire le cause del decesso.

L'uomo è morto sabato scorso, dopo 10 giorni di ricovero all'ospedale di Avezzano per un intervento allo stomaco, per una riduzione della massa corporea dovuta a problemi di obesità. Dopo la denuncia della famiglia, la procura marsicana ha deciso di fare chiarezza sulle cause del decesso, partendo dall'intervento sono alla degenza, post-operatoria, nell'ospedale marsicano.

L'ex poliziotto era conosciuto per la sua passione per i cavalli. Fondatore della “Scuderia Sulmona”, D'Aurelio è stato anche capitano del Borgo della Tomba nell'ambito della manifestazione Giostra cavalleresca di Sulmona.