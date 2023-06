Dispersi nelle gole

Sono stati recuperati e stanno bene due dei cinque ragazzi, rimasti bloccati nell’oasi delle Gole di San Venanzio. Le squadre del Soccorso Alpino sono a lavoro per raggiungere gli altri tre. Il gruppo ha perso il sentiero durante un’escursione nella Riserva Naturale. Non è stato semplice individuare l’esatta posizione dei giovani, in un’area con scarsa copertura telefonica. Dopo l’allarme, scattato in serata, sul posto sono intervenuti Carabinieri Forestali e Guardia di Finanza.