Donazione multi-organo a Teramo: fegato, reni e cornee

Concluse nell'ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo le procedure per una donazione multiorgano di reni, fegato e cornee. La donatrice è una donna teramana di 72 anni, deceduta per una emorragia cerebrale. Il fegato è stato garantito per un trapianto a Roma, i reni sono giunti per un trapianto all'Aquila così le cornee affidate alla Banca degli occhi aquilana. "Un dono che, nonostante la morte, ha moltiplicato la vita", ha detto il direttore generale della Asl Teramo, Maurizio Di Giosia, sottolineando che, per quest'anno, questa è la quinta donazione multiorgano garantita dall'azienda sanitaria locale della val Vibrata.