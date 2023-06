Dramma nel carcere di Sulmona

Lunedì sarebbe andato in semilibertà il sessantenne morto dietro le sbarre nella Casa Circondariale in via Martiri del Lavoro, a Sulmona. Il carcerato è stato trovato esanime nella propria cella, nella mattinata di ieri. L’uomo sarebbe stato stroncato da un infarto nella notte a cavallo tra il 22 e il 23 giugno. La salma è stata trasportata ieri dagli agenti della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il carcere sulmonese, all’Aquila, per eseguire l’esame autoptico sul cadavere. L’uomo, da lunedì, con il regime di semilibertà avrebbe ottenuto la possibilità di trascorrere parte della giornata fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili per il reinserimento sociale, unitamente al mantenimento delle relazioni familiari.