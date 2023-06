Due denunciati per porto abusivo di armi

I carabinieri di Pescara hanno denunciato due persone per porto abusivo di armi da taglio. Si tratta di un 52enne residente a Montesilvano, fermato per un controllo sulla Statale 16, e di un 27enne residente a Francavilla al Mare.

Il primo era stato fermato mentre camminava a piedi e perquisito: i militari dell'Arma lo hanno trovato in possesso di due coltelli, di cui uno a serramanico. Il secondo - sempre nel corso di un controllo - è stato invece trovato con è stato invece trovato con un pugnale a doppia lama, di tipo giapponese con punta acuminata. Per entrambi, come detto, scattata la denuncia.