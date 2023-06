Ecofox in fiamme

Una improvvisa fuoruscita di olio dal circuito diatermico, venuta a contatto con l'aria, prende fuoco e provoca un furioso incendio. E' successo intorno alle 19 alla Ecofox, stabilimento di localita' Lebba a Punta Penna, a Vasto, che produce biodiesel. Dal locale caldaie si e' sprigionata una colonna di fumo visibile fino a San Salvo. Le fiamme sono state circoscritte dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto, Chieti e Ortona che hanno provveduto a mettere in sicurezza gli impianti. Per fortuna non si registrano ustionati ne' intossicati nel personale di turno. Sul posto i Carabinieri e la Guardia Costiera per l'accertamento delle cause dell'incidente. Il rogo non ha provocato disagi nel vicino bacino portuale. Alla Ecofox lavorano 45 dipendenti, anche di notte. Dopo le prime verifiche tecniche, si decidera' quando riattivare la produzione. Verosimilmente l'Arta procedera' a valutare la qualita' dell'aria. Lo stabilimento non e' distante dalla riserva di Punta Aderci.