E’ riuscito a fare ritorno a casa, ad Abu Dhabi dove lavora per una società del settore energetico, Giovanni Di Massa, 61enne ingegnere sulmonese che era stato fermato a Mosca – mentre era a bordo di un taxi - e posto in libertà vigilata per presunto possesso di droga, poco più di un grammo di mefedrone che è uno stimolante dagli effetti assimilabili alla cocaina. Di Massa però è riuscito a lasciare la Russia di sua iniziativa, e poi a cose fatte ha informato le autorità italiane.