Fuochi nel Parco, tutti assolti

Il tribunale di Teramo ha assolto perché il fatto non sussiste l’ex sindaco di Crognaleto Giuseppe D’Alonzo, il presidente della Pro Loco Renato Persia e Giuseppe Di Marco, titolare di una ditta di fuochi pirotecnici. Al centro del processo la presunta violazione di misure a salvaguardia dnell’ecosistema delle aree protette, in relazione ai fuochi d’artificio esplosi nella frazione di Tottea il 17 agosto 2021 senza l’autorizzazione del Parco Nazionale Gran Sasso-Laga. Le difese hanno sempre sostenuto la regolarità della procedura in presenza delle autorizzazioni rilasciate da questura e prefettura; la notte celeste ha una tradizione ultra ventennale e si tiene in area 2 del parco dove è espressamente consentita dal regolamento dell’ente. Le indagini sono partite da un esposto delle associazioni ambientaliste e del parco stesso.