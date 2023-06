Gimbe: nel 2022 recuperato l'83% di prestazioni saltate durante il Covid

In Abruzzo, per l'anno 2022, la percentuale di recupero delle prestazioni sanitarie totali saltate per la pandemia è pari all'83% (dato Italia 65%). E' una delle regioni, secondo l'analisi e le comparazioni effettuate, con le migliori prestazioni. Lo rende noto la Fondazione Gimbe. Nello specifico, la percentuale di recupero dei ricoveri chirurgici programmati è pari al 66% (dato Italia 66%); la percentuale di recupero degli inviti a screening oncologici è pari al 95% (dato Italia 82%); la percentuale di recupero delle prestazioni di screening oncologico è pari al 69% (dato Italia 67%); la percentuale di recupero delle prestazioni ambulatoriali è pari all'89% (dato Italia 57%); la percentuale del finanziamento rendicontato rispetto a quello assegnato è pari al 49% (dato Italia 69%); la percentuale di committenza alle strutture private accreditate è pari al 3% (dato Italia 29%).