Contadino muore schiacciato dal trattore

Ennesimo incidente mortale in campagna. Nel pomeriggio di domenica un contadino è morto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando il suo campo.

Il fatto si è verificato nei pressi di Ripa Teatina, lungo la Fondovalle Alento. L'uomo, Giuseppe Masci, 73 anni, era uscito poco dopo pranzo con il mezzo e una fresa per potare la vegetazione cresciuta nel terreno dove aveva una vigna.

Possibile che il terreno, ammorbidito dalle piogge cadute nei giorni precedenti, non abbia retto il peso del cingolato, franando e provocandone il ribaltamento.

I soccorsi però non sono scattati immediatamente ma nella tarda serata, quando il fratello della vittima, che abita poco lontano, si è accorto che in casa non c'era nessuno ma il cancello era aperto e mancava il trattore.

Il cadavere dell'uomo è stato trovato intorno all'una di notte.