Gran Sasso Acqua, ripristinato il sistema informatico

Dopo l'attacco hacker di venerdì scorso, non andato a segno, sono stati ripristinati i collegamenti ai server della Gran Sasso Acqua, la società pubblica del servizio idrico nell'Aquilano. Il tentativo di intrusione, con mail arrivate su due pc, aveva fatto scattare il blocco dei sistemi informatici come misura di prevenzione. Si tornerà alla normalità nei prossimi giorni e nessun danno è stato causato al telecontrollo per la qualità delle acque - fa sapere la società - che informa anche come siano tornati attivi, al momento, due sportelli su quattro