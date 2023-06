Il boss ha lasciato l'ospedale

Ricovero lampo, all'Aquila, per Matteo Messina Denaro, 24 ore nell'ospedale del capoluogo abruzzese per un intervento non invasivo e non direttamente collegato alla patologia tumorale di cui da tempo soffre il boss di cosa nostra, rientrato al carcere di preturo. poco più di un day hospital, dunque, per consentire all'equipe dell'unità complessa di urologia di sottoporre il paziente all'operazione. Al San Salvatore la asl ha potenziato i dispositivi di sicurezza della camera di degenza destinata ad accogliere il padrino di castelvetrano. ricoveri che potrebbero infittirsi se le condizioni di salute del detenuto, al carcere duro, dovessero peggiorare. Ospedale per questo sigillato da polizia, carabinieri e gruppo operativo mobile della penitenziaria, ma anche dall' esercito. Matteo Messina Denaro, 62 anni, è in Abruzzo dal 17 gennaio scorso, dopo l'arresto, il giorno prima, in una clinica a Palermo. fino ad ora non ha mai collaborato con la giustizia.