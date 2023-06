Il Cammino d'Abruzzo vince l'Oscar

"ll Cammino d'Abruzzo" ha ricevuto la menzione speciale di Legambiente all'Oscar Italiano del cicloturismo 2023. Questo suggestivo percorso è stato selezionato per la straordinaria capacità di promuovere il turismo sostenibile, esaltando la bellezza naturale e culturale dell' Abruzzo. Il premio è un riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni dall'associazione APS A Piede Libero, dalle Sentinelle di ogni Comune attraversato e dagli amministratori locali, che hanno lavorato per la creazione di un prodotto turistico fortemente legato all’ambiente - si legge in una nota.

Dal Km 0 ai suoi 700 Km di meraviglie, il Cammino d’Abruzzo è un percorso naturalistico libero e aperto a tutti, da percorrere in mountain bike, a piedi o con le joilette per persone con disabilità motorie .

Il Cammino d'Abruzzo si snoda inoltre sui parchi del territorio regionale: il Parco Nazionale d'Abruzzo, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco Nazionale della Majella, il Parco Regionale Velino-Sirente, Parco marino del Cerrano, attraversa numerose oasi WWF: Riserva naturale dei Calanchi di Atri, Riserva naturale Lago di Penne, Riserva Naturale delle Gole del Sagittario, oasi di Serranella, riserva del Borsacchio e riserva della Pineta Dannunziana.