Nel giardino della pittura

Il giardino della pittura. Verrà inaugurata oggi all'Imago Museum di Pescara la mostra dedicata all'avanguardia surrealista di Joan Miró. Stanze visitabili fino 30 novembre. La fondazione PescarAbruzzo in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Roma dà l'opportunità di ammirare quasi 80 tra dipinti e litografie che l’artista realizzò sull’isola di Maiorca negli anni Settanta. Tra le opere anche una tela proveniente dalla Pinacoteca Civica di Savona, appartenuta all'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. Vernissage alle 17.30.

Dopo Warhol e Schifano, ancora una sfida per l'Imago. Il polo culturale ha aperto le sue porte nel 2021. Da allora i visitatori complessivi sono stati circa 35mila, con una media di 50-60 presenze al giorno. E nei prossimi mesi ancora fermento per la riproposizione in via permanente della collezione sugli espressionisti.