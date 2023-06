Il Tempo in Abruzzo

Questa domenica trascorrerà accompagnata da condizioni di spiccato bel tempo, con cielo terso ovunque per praticamente tutta la giornata. Solamente al primo pomeriggio nelle zone montane potremo assistere alla formazione di sporadiche nubi che però non porteranno fenomeni di rilievo associati. Le temperature massime continueranno ad aumentare, oscillando prevalentemente tra i 25 e i 28 gradi, sfiorando localmente anche i 30 gradi nella Val Pescara. I venti saranno prevalentemente deboli, solo isolatamente e temporaneamente fino a moderati. Nel corso della giornata assumeranno direzione variabile e il mare sarà da poco mosso a calmo con moto ondoso in diminuzione. Anche la nuova settimana inizierà accompagnata da tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno e solo isolate nubi a ridosso dei rilievi meridionali ma senza piogge. Pure le temperature continueranno a registrare diffusi aumenti.