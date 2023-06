Il Tempo in Abruzzo

Questa domenica avremo ancora qualche residuo di instabilità, con nubi sparse che interesseranno soprattutto le aree interne, dove potranno portare locali precipitazioni che isolatamente potranno ancora assumere carattere di rovescio o temporale. Le temperature massime torneranno a registrare lievi aumenti e oscilleranno prevalentemente tra i 26 e i 32 gradi. I venti continueranno invece a soffiare tendenzialmente ovunque dai quadranti settentrionali e saranno fino a moderati. Poche variazioni anche per quanto riguarda il moto ondoso, con mare mosso lungo tutto il litorale. Per lunedì ci aspettiamo cielo in prevalenza sereno con la possibile formazione di isolate nubi a ridosso dei rilievi principali durante le ore centrali della giornata che però in generale non porteranno fenomeni di rilievo.le temperature continueranno ad aumentare.