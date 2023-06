Il tempo in Abruzzo continua a mantenersi variabile. Anche per questo venerdì di festa è presente l’allerta gialla della protezione civile per rischio temporali. Come nei giorni scorsi avremo un inizio di giornata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per poi avere peggioramenti meteo durante le ore centrali della giornata nelle aree interne, con rovesci più intensi a ridosso dei rilievi. Le zone costiere rimarranno in generale asciutte. Le temperature registreranno lievi ma diffusi aumenti, con le massime che si riporteranno prevalentemente tra i 22 e i 28 gradi. I venti saranno tendenzialmente deboli ovunque, solo temporaneamente fino a moderati. Nel corso della giornata varieranno direzione numerose volte e il mare sarà perlopiù calmo. Questo stesso andamento meteo si ripeterà anche domani, quindi con il progredire delle ore assisteremo alla formazione di nubi via via più estese e consistenti nell’entroterra, con possibili rovesci e piovaschi, soprattutto sulle zone montane durante il pomeriggio.