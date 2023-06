Il Tempo in Abruzzo

Sull’Italia il tempo continua a mantenersi instabile, con tempo in peggioramento durante le ore centrali della giornata, soprattutto sulle zone montane e pedemontane. In Abruzzo la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma già nel corso della mattinata assisteremo ad un generale aumento della nuvolosità con associati rovesci e temporali sparsi che inizialmente interesseranno le aree interne e che poi al pomeriggio si estenderanno anche verso la costa. Per questo motivo la protezione civile ha diramato anche per oggi l’allerta gialla. Le temperature registreranno lievi rialzi, in special modo per quanto riguarda i valori massimi che oscilleranno tra i 22 e i 27 gradi, con i picchi più alti nella piana di Sulmona e sulla Val Pescara. I venti oscilleranno con intensità tra la debole e la moderata e soffieranno ovunque prevalentemente dai quadranti settentrionali. Visto il rinforzo della ventilazione il moto ondoso registrerà diffusi aumenti e avremo mare da poco mosso a mosso. Anche domani la mattinata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso, poi a partire dalle zone al confine con il Lazio assisteremo alla formazione di nubi ad evoluzione diurna che man mano si estenderanno verso est portando ancora rovesci e temporali sparsi, più intensi a ridosso dei rilievi.