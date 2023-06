Il Tempo in Abruzzo

Nei prossimi giorni l’anticiclone nordafricano inizierà a rinforzarsi portando tempo in progressivo miglioramento e temperature in rialzo. In Abruzzo la giornata trascorrerà accompagnata da cielo in prevalenza sereno, con solo qualche nube sparsa nelle aree interne che comunque in generale non porterà fenomeni di rilievo a parte possibili locali piovaschi durante le ore centrali che lasceranno presto spazio a nuove schiarite. Le temperature massime torneranno ad aumentare, in special modo lungo la fascia adriatica dove si registreranno valori intorno ai 25 gradi, mentre nelle conche interne oscilleranno perlopiù tra i 20 e i 24 gradi. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno ovunque dai quadranti settentrionali, in particolare da nord-est e nord-ovest. Poche variazioni per quanto riguarda il moto ondoso con mare mosso lungo tutto il litorale. Anche per la giornata di domani ci aspettiamo tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con un aumento della nuvolosità tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio nelle aree interne, specie sulle zone al confine con il Lazio, con associati temporanei piovaschi seguiti da nuovi rasserenamenti. Pure domenica è atteso cielo terso o poco nuvoloso, con il passaggio di nubi stratificate che in generale non porteranno fenomeni di rilievo a parte isolate piogge nell’entroterra. Le temperature non arresteranno la loro crescita.