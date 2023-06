Il Tempo in Abruzzo

Anche per oggi in Abruzzo è presente l’allerta gialla della protezione civile per rischio temporali. Infatti si ripresenterà l’ormai consueto aumento della copertura nuvolosa nell’entroterra durante le ore centrali della giornata, con rovesci e temporali associati, più intensi sulle zone al confine con il Lazio. Le temperature si manterranno miti e gradevoli, con le minime al di sopra dei 10 gradi e le massime comprese perlopiù tra i 22 e i 28 gradi. Per quanto riguarda i venti la situazione si mantiene ancora stabile, con venti in prevalenza deboli e di direzione variabile. Il mare sarà da poco mosso a calmo. Anche per questa domenica ci aspettiamo un inizio di giornata con cielo sereno o poco nuvoloso seguito da un aumento della nuvolosità nelle aree interne con piovaschi sparsi, specie sulle zone montane, ed infine un nuovo miglioramento meteo. Anche le temperature si manterranno stabili.