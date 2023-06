Il Tempo in Abruzzo

Finalmente un fine settimana di stampo estivo accompagnato da tempo in prevalenza stabile e soleggiato. In Abruzzo oggi potremo godere di una giornata prevalentemente soleggiata con la formazione di isolate nubi sulle aree interne, soprattutto sulle zone al confine con il Lazio che potranno dare luogo a brevi piovaschi pomeridiani che si esauriranno presto. Le temperature saranno in deciso aumento, in special modo lungo la fascia adriatica dove si raggiungeranno picchi intorno ai 28 gradi. Nelle conche interne invece si attesteranno sui 25 gradi circa. I venti continueranno a soffiare prevalentemente dai quadranti settentrionali con intensità debole o al più moderata. Il mare sarà da mosso a poco mosso con moto ondoso in diminuzione. Pure domenica ci aspettiamo una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo in prevalenza sereno e solo qualche isolata nube durante le ore centrali della giornata senza fenomeni di rilievo associati. Le temperature continueranno ad aumentare.