Il tempo sull'Abruzzo

SULL'ABRUZZO tempo stabile

In dettaglio le zone climatiche

SU LITORALE E SUB-APPENNINO ABRUZZESE giornata contraddistinta da ampi rasserenamenti su tutto il settore.

SU APPENNINO ABRUZZESE poche nubi in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte.

SU MARSICA Il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nuvolosità significativa.

Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

La ventilazione si presenterà debole ed in genere dai quadranti settentrionali. mare mosso con moto ondoso in diminuzione.