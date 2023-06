Impresa tricolore

Impresa del Tikitaka Francavilla, che vince in trasferta, 2-1, nella gara-2 della finale scudetto contro il Bitonto. Giallorosse in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Brenda Bettioli. Pareggio pugliese al 6° della ripresa firmato da Chiara Pernazza. A una manciata di secondi dal termine dei tempi regolamentari è la brasiliana Tampa a regalare alla sua squadra la possibilità di continuare il cammino. Le ragazze guidate da Cely Gayardo rimangono così in corsa per il tricolore. Si deciderà tutto nella bella in programma domani sera (11 giugno) sempre al Palapansini di Giovinazzo.