Incidente con i go-kart

Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza dopo lo scontro fra go-kart. L'incidente nel pomeriggio di domenica, a Ortona nel corso di una gara per la Coppa Italia. Ferito un 11enne dell’Aquila trasportato subito in ospedale a Pescara. In un primo momento le sue condizioni erano apparse critiche, ma, dopo gli accertamenti, si è tirato un sospiro di sollievo: molta paura, numerose escoriazioni, ma nulla di grave tanto che potrebbe essere dimesso, dopo ulteriori accertamenti, tra oggi e domani