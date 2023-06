Nubifragio in provincia di Teramo con oltre 15 interventi dei Vigili del fuoco. Nel sottopasso della Teramo mare, all'altezza dell'uscita di Canzano, l'incendio di un furgone che trasportava mobili è stato subito domato, evitando che le fiamme potessero propagarsi al materiale trasportato nel cassone. Nel pomeriggio tutte le squadre operative della sede centrale sono state impegnate per effettuare prosciugamenti di scantinati e autorimesse, soccorrere automobilisti in difficoltà e mettere in sicurezza strade su cui si sono verificate frane. A Piano d'Accio uno smottamento ha invaso la strada e a Pagannoni l'erosione di una cunetta della strada provinciale 17A, ha lasciato scoperta una tubazione di gas metano. Un'altra squadra è intervenuta a Villa Tofo di Teramo per prosciugare un scantinato di circa 500 metri quadrati invaso dall'acqua.