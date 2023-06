Anche in Abruzzo si moltiplicano, in questo giorno di festa nazionale, le iniziative istituzionali, iniziate, ieri pomeriggio, a Pescara, con i vigili del fuoco del nucleo SAF che, sulle note dell'Inno di Mameli cantato dal coro del conservatorio Luisa D'Annunzio, hanno fatto discendere una grande bandiera tricolore sulla facciata di Palazzo del Governo, in Piazza Italia. Festeggiamenti proseguiti all'interno di Palazzo dei Marmi con la consegna, da parte del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, delle medaglie d'onore a familiari di ex internati nei lager nazisti e delle onorificenze ai nuovi benemeriti della Repubblica. Alla memoria, le medaglie d'oro sono andate a Ettore Cilli, Antonio Mattoscio, Corradino Sfamurri, Mario Zappelli.

Oggi, alle 10 in Piazza Garibaldi, il consueto omaggio al monumento ai caduti con la lettura della lettera del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La Festa della Repubblica sarà contrassegnata anche dal concerto itinerante della Fanfara dei Bersaglieri “La Dannunziana” che si esibirà in Via Caduti per Servizio, nella zona di Fontanelle, alle ore 17:30 e poi dalle ore 18:30 sul lungomare nord percorrendo il tratto compreso tra la rotonda Paolucci e la Nave di Cascella.

A L'Aquila, si svolgerà presso la Villa Comunale, alle ore 10.00, la manifestazione celebrativa del 2 giugno aperta dall'Alzabandiera, sulle note dell’Inno Nazionale a cura del Conservatorio “Casella”, già protagonista ieri di un concerto all'Auditorium del Parco. Poi la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti ed un minuto di silenzio. In seguito, il Prefetto, Cinzia Torraco, consegnerà una copia della Costituzione a cinque cittadini in rappresentanza della società civile: un volontario della Croce Rossa Italiana, un lavoratore, un pensionato e due studenti degli istituti superiori aquilani. Successivamente avverrà la consegna di una medaglia d’onore ai familiari di un deportato ed internato nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale e dei diplomi ai 14 insigniti delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana".

A Teramo, la Festa della Repubblica si articolerà in due momenti: il primo, istituzionale, alle 10, presso il Monumento ai Caduti in Viale Mazzini; il secondo nel pomeriggio, in Piazza Martiri della Libertà. Alle ore 17, sarà suonato l'Inno Nazionale che accopagnerà l'autoscale dei vigili del fuoco impegnata a spiegare una grande bandiera tricolore. Dopo l'intervento del Prefetto, Fabrizio Stelo, ci saranno le testimonianze di Francesca Di Sabatino (Alfiere della Repubblica) e di Christian Felicione (vincitore premio Leonardo s.p.a.). Previsti anche l'omaggio alla ASD Amicacci di Giulianova, vincitrice dello scudetto nel basket in carrozzina, la consegna al sindaco di Crognaleto del medaglione in ceramica di Castelli ed infine la consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” e delle Medaglie d’Onore concesse ai Deportati e Internati nei lager nazisti.

A Chieti, per il 77esimo anniversario della Repubblica, previsto il tradizionale omaggio al monumento ai caduti, nella villa comunale, alle ore 10. Successivamente ci sarà la consegna delle onorificenze da parte del Prefetto, Mario Della Cioppa. Le manifestazioni istituzionali non hanno bloccato il mercato settimanale del venerdì, che si tiene regolarmente in via della Liberazione e in via XXIV maggio come da ordinanza firmata dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara.