La notte bianca

Notte bianca all'Aquila all'insegna della musica, del divertimento e della cultura. tantissime persone nelle vie del centro storico per la manifestazione organizzato dal Comune Tanti i luoghi attrezzati per gli spettacoli: il Parco Giochi del Castello dedicato ai bambini. Piazza Regina Margherita, la Villa Comunale e il Parco del Castello con eventi di musica e danza. E poi a fare da colonna sonora in tutta la città, le band Itineranti che hanno suonato nelle vie del centro e nelle piazze principali.