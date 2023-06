Le Ferrari invadono Castel di Sangro

Castel di Sangro scalda i motori e si tinge di rosso Ferrari con sessanta equipaggi da tutta Italia.

Dopo il grande successo della rievocazione della "Coppa Acerbo - Circuito di Pescara" del 2022, in collaborazione con la Pavind Bike Team, il Club di possessori Ferrari "Passione Rossa", presieduto da Fabio Barone, detentore di cinque record mondiali, e il delegato per l'Abruzzo Walter Tirimacco, organizzano il Raduno Ferrari 2023 - Città di Castel di Sangro: Tour dei Parchi.

L'evento, che permetterà di coinvolgere i grandi appassionati Ferrari, sarà l'occasione per sensibilizzare la comunità, e soprattutto le nuove generazioni, sull'importanza della sicurezza stradale.

Il ritrovo è fissato per venerdì 23 giugno in piazza Plebiscito. Sabato 24 ci sarà il primo Tour nel Parco della Maiella con sosta a Campo di Giove. Domenica 25 invece è in programma il Tour del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

La carovana rossa saluterà l'Abruzzo alle 16. Sabato pomeriggio è in programma il convegno "La Sicurezza stradale è sempre giovane" e la carovana rossa incontrerà i bambini di alcune associazioni sociali.

"Quest'anno al centro del raduno, anche per volere del sindaco Angelo Caruso, c'è Castel di Sangro, un vero e proprio fiore all'occhiello del turismo abruzzese. Circondata da montagne e paesaggi unici che faranno da cornice al passaggio della carovana rossa", commentano gli organizzatori.