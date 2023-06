Lo sport in festa a Fara San Martino

Una festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport. Anche quest’anno sotto la direzione del CONI, in coordinamento con le associazioni affiliate e gli Enti locali, è andata in scena la Giornata Nazionale dello Sport. L’evento ha coinvolto tutte le province italiane. Per quella di Chieti, dopo Roccamontepiano e Frisa delle precedenti edizioni, la scelta è caduta su Fara San Martino che ha ospitato più 400 ragazzi fra gli 8 e i 15 anni, ed oltre 15 federazioni.

Istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel novembre 2003, la Giornata Nazionale dello Sport rappresenta un momento di divulgazione della cultura sportiva e dei suoi valori ed anche l’occasione per aprirsi al territorio, favorendo aggregazione e socialità.

Lo sport va diffuso in tutta la provincia - ha commentato il presidente provinciale del Coni, Massimiliano Milozzi - ogni anno sceglieremo un comune diverso dove svolgere questo evento e promuovere le nostre attività”.