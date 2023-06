Maltempo: chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha presentato richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale interessato dagli eventi meteorologici dello scorso maggio e ancora in corso.

Nella richiesta di fa riferimento alle situazioni molto critiche riguardo il dissesto idrogeologico in diversi comuni d'Abruzzo; Marsilio specifica poi come, attraverso l'Agenzia regionale di Protezione Civile, sia stata inviata una specifica relazione al ministro Nello Musumeci e al Capo dipartimento della Protezione Civile con l'obiettivo di

vedere riconosciuto lo stato di emergenza. I Comuni più colpiti sono stati quelli di Chieti e di Bucchianico, ma episodi franosi si sono verificati in tutte e quattro le province abruzzesi. Di pari passo, procede la ricognizione sui danni che il maltempo ha causato anche su molti terreni coltivati.