Maltrattamenti in famiglia, misure interdittive per due uomini di Cepagatti

Sono due i provvedimenti notificati a due uomini residenti a Cepagatti, in provincia di Pescara, accusati di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei quali è stato disposto il divieto di avvicinamento alle parti offese. Uno di loro si è reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della compagna con cui convive. La magistratura gli ha applicato il divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai suoi familiari per una distanza non inferiore a 500 metri, nei luoghi frequentati dagli stessi.

La seconda notifica riguarda un altro caso di maltrattamenti, ma ai danni di una donna di origine ucraina, residente nel Comune di Montesilvano che avrebbe

subito minacce e violenze dal 2022. La magistratura, in quest'ultimo caso, ha applicato la misura del divieto di avvicinamento da parte del convivente della donna a meno di 100 e l'allontanamento dalla casa familiare.