Manager di Sulmona fermato a Mosca

Ha i contorni del giallo la vicenda di Giovanni Di Massa, ingegnere,62 anni, di Sulmona che sabato scorso si trovava a Mosca proprio nelle ore drammatiche vissute nella capitale russa per l'ammutinamento del capo dei Wagner Yevgeny Prigozhin. Il Dirigente della compagnia energetica Iss International, sarebbe stato fermato dalla Polizia per sospetto possesso di droga e subito rilasciato in attesa di processo. Ma poi il manager ha deciso di rientrare nella sue sede di lavoro ad Abu Dhabi, informando le autorità italiane a cose fatte. Notandolo visibilmente nervoso, gli agenti avrebbero deciso di perquisirlo, trovando una bustina contenente una polvere bianca: 1,15 grammi di mefedrone , una sostanza psicoattiva simile alle altre droghe sintetiche. Fonti della Farnesina hanno confermato il fermo, spiegando che il Consolato generale si stava occupando del caso, ma senza aggiungere altro. "E' sempre apparso come persona ligia, attenta e gran lavoratore", dice il presidente e amministratore delegato Giuseppe Bellantoni, precisando che Di Massa “si trovava a Mosca per un periodo di ferie”. In seguito sono emersi altri dettagli, che hanno reso ancora più intricata la vicenda. Fonti legali della compagnia, interpellate telefonicamente dall'ANSA, hanno riferito che il manager era a bordo di un taxi. Non è chiaro se le autorità russe gli avessero specificato che non poteva andarsene, in attesa del processo. In ogni caso, hanno fatto sapere le stesse fonti, "non gli hanno ritirato i documenti". A quel punto, l'ingegnere "dopo aver preso i bagagli in hotel è andato all'aeroporto, ha fatto regolare check-in, ha preso l'aereo ed è rientrato presso la sua sede lavorativa della branch di Abu Dhabi". A Sulmona amici e parenti non credono alle notizie sul possesso di droga circolate a Mosca perché - dicono - "è una persona per bene"