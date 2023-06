Maturità, oggi la seconda prova

Ieri la prima prova degli esami di Maturità 2023, il tema di italiano con sette tracce a disposizione degli studenti suddivise in tre diverse tipologie. Tra gli autori proposti Alberto Moravia con un brano tratto da "Gli Indifferenti" e Salvatore Quasimodo con "Alla nuova luna", ma anche una traccia sul libro-testamento di Piero Angela.

Oggi invece è il giorno della seconda prova scritta d'indirizzo anche per i maturandi abruzzesi. Il Ministero dell'Istruzione sceglierà una traccia per ciascun indirizzo di studio. Al Classico è la volta del latino, matematica allo Scientifico, lingua straniera 1 al Linguistico. Per gli Istituti Professionali di nuovo ordinamento entrano in vigore le novità previste dal Dlgs 61/2017 sul secondo scritto: ci sarà una prova integrata sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati. Si parte alle 8.30, la prova vale 20 punti e la durata varia a seconda degli indirizzi.

Secondo l'Ufficio scolastico gli studenti abruzzesi impegnati con la Maturità quest'anno sono 10.622 (2.297 in provincia dell'Aquila, 3.084 in provincia di Chieti, 3.020 nel Pescarese e 2.221 nel Teramano) e provengono da 587 classi quinte, al lavoro ci sono 295 commissioni