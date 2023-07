Maturità, oggi la seconda prova

Versione di latino al liceo Classico, matematica allo Scientifico, verifica sulla conoscenza della lingua straniera 1 al Linguistico, mentre per gli Istituti Professionali di nuovo ordinamento entrano in vigore le novità previste dal Dlgs 61/2017: ci sarà una prova integrata sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati. Questo il programma della seconda prova scritta degli esami di Maturità 2023, scattata alle 8.30 di oggi anche per gli oltre 10mila studenti abruzzesi impegnati nell'esame di Stato ((2.297 in provincia dell'Aquila, 3.084 in provincia di Chieti, 3.020 nel Pescarese e 2.221 nel Teramano, provenienti da 587 classi quinte).



Al liceo Classico il brano scelto è “Chi è saggio non segue il volgo” di Seneca, tratto dall’opera “Lettere morali a Lucilio”. Oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. Per quanto riguarda invece gli otto quesiti della prova di matematica del liceo scientifico, diversi riguardano l'analisi matematica - dall'applicazione del teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione combinati con alcuni di geometria e di geometria analitica. Infine un quesito sul calcolo delle probabilità inerente un dado truccato. La prova vale 20 punti e la durata varia a seconda degli indirizzi.