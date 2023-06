Rapina Villanova, nuovo arresto per Mimmo Nobile

Di nuovo arrestato Mimmo Nobile per la rapina al centro agroalimentare di Cepagatti dell' 11 luglio dello scorso anno. L'uomo si trova già in custodia cautelare in carcere per l'agguato della strada parco di Pescara: è indagato come autore materiale dell’omicidio di Walter Albi e del tentato omicidio di Luca Cavallitto.



Secondo gli inquirenti, Nobile, 21 giorni prima dell'agguato, avrebbe preso parte alla rapina a Cepagatti: sul casco smarrito al centro agroalimentare, i RIS di Roma hanno accertato la presenza di materiale biologico e di una impronta a lui riconducibile.

Di qui, la una nuova misura di custodia cautelare assieme a un altro presunto complice della rapina, Maurizio Longo, anche lui già ristretto in carcere.