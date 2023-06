Montesilvano, bagni vietati fino a lunedì sul litorale nord

Bagni vietati fino a lunedì in due tratti dell'arenile di Montesilvano, che in questi giorni sono interessati da lavori di ripascimento. Il sindaco Ottavio De Martinis ha infatti firmato un'ordinanza che stabilisce il divieto temporaneo di balneazione in riferimento alla concessione “Hotel Duca degli Abruzzi” e alla concessione "Gran Eurhotel Montesilvano".



L'intervento di ripascimento delle spiagge è finanziato dalla Regione Abruzzo e la sabbia proviene da Pescara, più precisamente dalla zona della Madonnina. Il divieto decorre dalle 21 del 20 giugno alle 7 del 26 giugno ed è necessario per salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica.