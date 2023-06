Morì in ospedale, non ci sono responsabilità

Morì a causa di una sepsi, conseguenza di infezione ospedaliera avviata dalle gravi piaghe da decubito, la donna di 75 anni deceduta il 27 giugno di un anno fa all'ospedale di Popoli (Pescara).

Lo ha stabilito la consulenza medico legale disposta dal pubblico ministero di Pescara Rosangela Di Stefano che sulla vicenda, dopo un esposto dei familiari della donna, aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti.

La famiglia della paziente, assistita dall'avvocato Chiara Rinaldi del foro di Bologna, aveva chiesto di valutare eventuali omissioni in particolare legate alle condizioni in cui era stata dimessa da un precedente ricovero all'ospedale civile di Pescara, con gravi lesioni da decubito e altre patologie.

Il consulente medico legale Cristian D'Ovidio, che ha analizzato il caso, ha identificato i batteri che hanno causato l'infezione, valutato le gravi lesioni dell'anziana che aveva l'Alzheimer e altre patologie croniche, ritenendo che la situazione che si è creata non possa essere attribuita, tuttavia, alla responsabilità di un singolo operatore sanitario.

La vicenda andrebbe analizzata, semmai, in termini in organizzazione: potrebbe in ipotesi costituire al più una carenza organizzativa della struttura.