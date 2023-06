Morte in garage

Poco prima delle 20 una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta a Sardinara, frazione del capoluogo, per un'esplosione in un garage adibito a cucinino di servizio,.

La deflagrazione sarebbe avvenuta nella cantina al piano interrato investendo direttamente il proprietario 63enne. I vigili del fuoco lo hanno tirato fuori e i sanitari del 118 lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale Mazzini, dove è morto poco dopo. Nello stesso ospedale è ricoverata anche la moglie 60enne che ha riportato solo leggere ustioni. La forte onda d'urto ha divelto la copertura metallica del vano scala sollevando il resto del tetto in pannelli metallici. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Teramo. L'edificio è sotto sequestro.