Morto Denny Pruscino, nel 2011 uccise il figlio di due mesi

Denny Pruscino, originario di Corropoli e condannato all'ergastolo nel 2014 per aver ucciso, assieme alla compagna Katia Reginella, il loro figlio di soli due mesi Jason, è morto in carcere a Padova dove stando scontando l'ergastolo. Pruscino aveva appena finito di giocare a calcetto con altri detenuti, quando è stato colto da un infarto: vani i soccorsi e il ricovero in ospedale.

Nel 2011 l'omicidio del piccolo Jason (nato da una relazione precedente della madre) nel 2011 scosse l'opinione pubblica. Secondo quanto ricostruito dal tribunale il bimbo fu ucciso dal padre, infastidito dal pianto, sbattendolo contro un divano. Il corpicino fu poi abbandonato in un bosco ma non è mai stato ritrovato. Per entrambi i coniugi - genitori di altri due figli - la pubblica accusa aveva chiesto l'ergastolo. A Katia Reginella, affetta da parziale vizio di mente, furono invece riconosciute le attenuanti generiche, con l'esclusione delle aggravanti.