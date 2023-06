Movida violenta a Chieti, tre indagati

Sono tre giovani teatini, appena maggiorenni, presunti responsabili di numerosi episodi di violenza nell’ambito della movida teatina, i destinatari delle misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanamento notturno dalle abitazioni, eseguiti dai carabinieri di Chieti.

I ragazzi sono accusati di lesioni personali aggravate, minaccia, furto e danneggiamento aggravato e per un uno di loro si configura anche la violazione del 'daspo Willy' a cui era sottoposto da diversi mesi.

Le misure cautelari, emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Chieti, scaturiscono da un'indagine dei militari dell'Arma, coordinata dalla procura della Repubblica teatina, che ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati.

Dalle indagini effettuate è emerso che i tre, in circostanze diverse e in concorso tra loro, avrebbero aggredito per futili motivi e ferito dei loro coetanei che sono dovuti ricorrere anche alle cure mediche.

In un caso, i tre avrebbero rubato l'autovettura di una delle vittime.