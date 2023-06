Niente ergastolo per Cospito, condannato a 23 anni

La procura generale aveva chiesto il carcere a vita. L'appuntamento a palazzo di Giustizia era dedicato al calcolo della condanna per uno solo degli episodi contestati, l'attentato del 2 giugno 2006 alla Scuola allievi carabinieri di Fossano (cuneo), classificato dalla Cassazione come 'strage politica'. I giudici, come hanno chietso gli avvocati difensori, hanno applicato l'attenuante del "fatto lieve". "Non ci sono stati morti e anche i danni furono minimi", avevano sottolineato in aula i legali. A loro parere la sentenza "ristabilisce l'equilibrio e la ragionevolezza". Per la prima volta dall'apertura del processo, Cospito, 57 anni, ha preso nettamente le distanze dalle accuse e ha parlato di "accanimento", "forzature" e "stranezze". "Niente - ha detto - dimostra che siamo stati noi a piazzare gli ordigni a Fossano. La perizia sul documento di rivendicazione e' inattendibile ed e' surreale la tesi secondo cui abbiamo ricalcato la nostra stessa grafia. Cospito ha seguito l'udienza in video collegamento dal carcere di Sassari, dove e' detenuto in regime di 41 bis. Nei mesi scorsi, aveva sostenuto un lunghissimo sciopero della fame