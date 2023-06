Orso fa strage in un allevamento

L'episodio è avvenuto a San Liborio, nella valle del Sagittario, mentre in paese si stava festeggiando la Notte Romantica. Sul posto i guardia-parco e i carabinieri. Si tratterebbe di un esemplare maschio privo di radiocollare. L'orso ha ucciso 23 capre e 10 galline. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e le guardie del parco per i rilievi e gli accertamenti di rito. Ancora da quantificare, ma sicuramente ingente, il danno causato all'allevatore , dovrebbe superare i 7 mila euro tra la struttura e i capi di bestiame perduti. L'allevamento è situato nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, le disposizioni normative prevedono dei risarcimenti, soprattutto per gli allevatori, per i danni causati dalla fauna selvatica che vengono erogati anche se a distanza di tempo.