Flaiano, assegnati i premi Narrativa e Italianistica

Assegnati ieri a Pescara i Premi Flaiano Narrativa e Italianistica. Nella prima categoria, nella sezione Over 35, ha vinto Dario Ferrari con La Ricreazione è finita, Sellerio, storia di un trentenne senza progetti e prospettive la cui vita cambia con la vincita di un dottorato in Lettere e soprattutto con lo studio della biografia di un terrorista.

Nella sezione Under 35, premiata Beatrice Salvioni, autrice de La malnata, libro uscito per Einaudi e tradotto in 32 lingue, romanzo di formazione racconta dell'amicizia tra due ragazze.

Per la categoria Italianistica, premiati Hannimari Heino, Raffaele Ruggiero ed Elsa Filosa. I premi speciali sono stati assegnati a Edith Bruck, Franco Cordelli e Carlo Verdone. Premio speciale alla memoria per Ada D'Adamo, la scrittrice ortonese scomparsa prematuramente ad aprile.