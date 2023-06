Processo Cospito, sentenza rinviata al 26 giugno

E' stata rinviata al 26 giugno la sentenza del processo dʼAppello bis a carico di Vincenzo Cospito che è ricominciato ieri a Torino. Per l’attentato alla caserma dei Carabinieri di Fossano (in provincia di Cuneo) del 2006, che vede l'anarchico pescarese imputato per strage politica, la Procura ha chiesto l'ergastolo e l'isolamento diurno per 12 mesi. La Corte Costituzionale ha autorizzato la possibilità di riconoscere a Cospito l’attenuante della lieve entità, ma il procuratore generale Francesco Saluzzo non intende fare passi indietro. «Se l’attentato non ebbe l’effetto voluto, che era colpire un numero indeterminato di carabinieri - ha ribadito - fu solo per un caso. La Corte costituzionale ha aperto alla possibilità di bilanciare attenuanti e aggravanti anche per il reato di strage politica, ma nessuno di noi è obbligato a praticare sconti che non siano dovuti. E Cospito non merita nulla». Per la sua compagna Anna Beniamino la procura ha chiesto la condanna a 27 anni di carcere.