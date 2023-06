Rapina nella villa ascolana della famiglia Di Stefano

Notte di paura per la famiglia Di Stefano, gli industriali del maglificio Gran Sasso di Sant'Egidio alla Vibrata. Ieri sera tardi alcuni banditi (due secondo le prime ricostruzioni) armati di pistole e col volto coperto hanno messo a segno una rapina facendo irruzione nella loro villa di Porta Cappuccina, nel centro di Ascoli Piceno. In quel momento nella villa c'erano diverse persone: Roberta Di Stefano e il marito, ma anche altri familiari tra cui anziani e ragazzi che sono stati costretti a rientrare velocemente dal giardino in casa sotto la minaccia delle armi puntate.



I rapinatori, impartendo ordini secchi e rapidi, si sono fatti consegnare denaro, gioielli e oggetti preziosi prima di darsi alla fuga. Il tutto è durato pochi minuti. Secondo una prima stima, il bottino ammonterebbe a circa 60mila euro. Sono in corso indagini da parte della questura di Ascoli che ha acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.