Rubinetti a secco. condotta da ripristinare

Ancora disagi per i 15 comuni rimasti senza'acqua da domenica scorsa. I movimenti franosi stanno rendendo lunghi e complicati gli interventi di riparazione. I Comuni coinvolti sono Atessa, Carpineto Sinello, Carunchio, casalanguida, Calenza sul Triglio, Dogliola, Fresagrandinaria, Guilmi,Llentella, Liscia, Palmoli, Roccaspinalveti, San Giovanni Lipioni, Tornareccio e Tufillo. La Sasi sta cercando di risolvere il disagio. E - se i lavori non subiranno altri ritardi, domani, 24 giugno, in serata sarà ripristinata la fornitura idrica. "Ma - dice il presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe - dovrà prima essere riequilibrata l'intera condotta"