San Salvo all'infiorata di Roma

C' era anche la riproduzione dell'effige di San Vitale, patrono di San Salvo, tra le composizioni floreali allestite tra via della Conciliazione e Piazza San Pietro a Roma, in occasione dell'infiorata di oggi, festività dei Santi Pietro e Paolo.

A realizzare il pannello di 48 metri quadri, ammirato da migliaia di persone, i volontari della Pro Loco di San Salvo, diretti dalla presidente, Maria Sabatini.

Quella di San Salvo è stata una delle dieci Pro Loco italiane invitate a questa edizione dell'infiorata.