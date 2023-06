Scoperta discarica di rifiuti pericolosi

È stata scoperta, a Roseto Degli Abruzzi nel teramano, una discarica abusiva di 2 mila metri quadri di superficie. Nel terreno sono stati abbandonati rifiuti pericolosi di ogni genere come climatizzatori, plafoniere con neon, bombole a gas e contenitori a pressione. Nel terreno sono presenti anche radiatori in alluminio, ferro e acciaio, tutti in stato avanzato di degrado. A scoprire l'accumulo di rifiuti è stata la guardia di finanza di Teramo, nel corso di indagini di polizia giudiziaria d'iniziativa della tenenza di Roseto effettuate nell'ambito di attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di polizia ambientale. Stame i militari hanno proceduto al sequestro penale dell'area e il proprietario del fondo è stato denunciato, a piede libero, per violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e per gestione di rifiuti non autorizzata.