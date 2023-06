Si fingono dipendenti delle Poste per truffare: denunciati in tre

Due donne, una di 31 anni e l’altra di 44 anni, e di uomo di 44 anni, tutti residenti nel Pescarese e con precedenti penali, dovranno rispondere del reato di truffa in concorso tra loro. A mettere sulle loro piste i Carabinieri di Fossacesia - supportati dai commilitoni di Popoli e Cepagatti - sono stati stati un uomo e una donna, rispettivamente residenti a Fossacesia e Rocca San Giovanni. Questi ultimi erano stati contattati telefonicamente dai truffatori che si erano qualificati come dipendenti di Poste Italiane, per poi convincerli a recarsi presso il bancomat di Mozzagrogna con la promessa di ricevere istantaneamente sul conto personale dei falsi rimborsi erogati dall’INPS. E così le due vittime, ingannate, sarebbero state indotte ad effettuare diverse ricariche su due rispettive carte Postepay, in uso ai tre finti dipendenti, per un importo complessivo di 1.330 euro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Lanciano, i Carabinieri hanno effettuato le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, che ora, appunto, dovranno rispondere del reato di truffa in concorso.