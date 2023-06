Superenalotto, la fortuna vale 42 milioni

È stato centrato il 6 al Superenalotto: la combinazione vincente ha fruttato una vincita da 42.590.153,89 euro. La giocata vincente è stata effettuata a Teramo, presso la tabaccheria Nicolini. Questa la combinazione vincente del concorso SuperEnalotto di oggi: 8-30-33-40-64-78. Numero jolly: 42. Numero Superstar: 59. Un 6 che vince 42.590.153,89 euro è stato realizzato a Teramo. Il jackpot per il "6" riparte da 11.300.000,00 euro. Si tratta del terzo ''6'' del 2023: l'ultimo Jackpot risale al 25 marzo scorso, quando sono stati vinti 73,8 milioni. Solo poche settimane prima, il 16 febbraio, era stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato grazie al sistema ''Una Buona Stella'' da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ogni giocatore. Con quella di stasera sono 128 le vincite con il ''6'' realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le

vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. "È stata una sorpresa, qua non si erano mai verificate vincite così importanti". Così il titolare della tabaccheria Nicolini, in via Statale 80 a Teramo, commentando il '6' da 42,5 milioni centrato stasera al SuperEnalotto con una giocata da appena un euro. Contattato da Agipronews, il titolare ha poi spiegato che l’identità del vincitore, per ora, rimane un mistero: "Essendo su una statale, qua passano molte persone, tra locali, turisti e gente semplicemente di passaggio", ha infatti sottolineato. Di sicuro, conclude, è la vincita record mai centrata in tabaccheria: "Fino a oggi non avevamo mai avuto premi di portata significativa, neanche per altri giochi".